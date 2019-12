Blankenburg (dpa) - Nach der Explosion in Blankenburg hat eine Zeugin von einer spürbaren Erschütterung berichtet. "Ich habe in der Küche gesessen und da gab es einen großen Knall", sagte eine 63 Jahre alte Anwohnerin am Freitag in Blankenburg der Deutschen Presse-Agentur. Ihr sei der Kugelschreiber aus der Hand gefallen. Anschließend habe sie einen Mann um Hilfe rufen gehört. Bei der Explosion in dem Mehrfamilienhaus am Stadtrand wurden am Freitagmorgen mehrere Menschen verletzt, ein 78 Jahre alter Mieter starb. In seiner Wohnung, in der die Detonation ausgelöst wurde, fanden Einsatzkräfte mehrere Gasflaschen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.