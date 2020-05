Blankenburg (dpa/sa) - Beim Brand eines Fachwerkhauses in Blankenburg (Landkreis Harz) ist eine Frau ums Leben gekommen. Es handle sich um eine 54 Jahre alte Bewohnerin, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zwei weitere Bewohnerinnen wurden von Feuerwehrkräften gerettet. Sie erlitten Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen in dem Mehrfamilienhaus in der Altstadt aus. Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Für die 54-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250 000 Euro.