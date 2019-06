Havelberg (dpa/sa) - In Havelberg (Landkreis Stendal) hat sich ein Loch in der Straße Vor dem Steintor aufgetan, weil die Fahrbahn absackte. Vermutlich durch Witterungseinflüsse sei der Straßenunterbau der Bundesstraße 107 unterspült worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das ungefähr handgroße Loch im Asphalt war am Mittwoch von den Beamten entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen musste die Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Am Donnerstag wurde bereits an dem Schaden gearbeitet, eine Umleitung war ausgeschildert. Weitere Einzelheiten zu der Absenkung waren zunächst unklar.

PM der Polizei Stendal