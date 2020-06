Burg (dpa/sa) - Die Corona-Pandemie hat auch das Feierliche Gelöbnis des Logistikbataillons 171 in der Clausewitz-Kaserne in Burg an diesem Freitag verändert. Das Gelöbnis im Rahmen der allgemeinen Grundausbildung fiel deutlich kleiner aus als in den Vorjahren. Anders als sonst waren keine Rekruten weiterer Einheiten aus Beelitz in Brandenburg und aus Berlin dabei. Die Soldatinnen und Soldaten mussten je zwei Meter Abstand halten.

So schworen 23 Rekruten, davon vier Soldatinnen und 19 Soldaten, ihren Eid, wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt mitteilte. An der Fahne standen sie dazu aufgrund der Abstandsregeln zu zweit statt wie sonst zu sechst. Das Militärmusikkorps der Bundeswehr hat nicht gespielt, Musik kam aus Lautsprechern.

Seit dem 1. April gehören die Rekruten schon zur Bundeswehr. Sie haben im April und Mai eine Online-Ausbildung durchlaufen, seit dem 2. Juni sind sie in der Clausewitz-Kaserne Burg, um die praktische Ausbildung zu durchlaufen.