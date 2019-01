Halle (dpa/sa) - Ein verschollenes Kunstwerk des Malers Lyonel Feininger ist in die Sammlungen des Kunstmuseums Moritzburg in Halle zurückgekehrt. Es handelt sich um die Zeichnung "Stadtkirche Halle II", wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Das Blatt war 1937 bei der Nazi-Aktion "Entartete Kunst" aus dem Museum entfernt worden.

Es gehörte zu der Halle-Serie, die Feininger im Auftrag der Stadt zwischen 1929 und 1931 gemalt hatte. Zusammen mit einem weiteren Feininger-Werk ("Granitsteinbruch bei Braunlage") wurde die Zeichnung von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt bei einer Auktion in den USA erworben.

Das Moritzburg-Museum war mit seinen Sammlungen der Klassischen Moderne einst eines der führenden Häuser in Deutschland. Sie wurde von den Nationalsozialisten auseinandergerissen. Im Sommer 1937 verlor das Museum 146 Kunstwerke, bisher wurden vier zurückgekauft.

In seinem Ausstellungsvorhaben "Comeback der Meister" vom 29. September bis zum 12. Januar 2020 soll die damalige Sammlung so weit wie möglich rekonstruiert werden. Dazu sollen Leihgaben aus aller Welt nach Halle geholt werden.

