Marienborn (dpa/lsa) - 30 Jahre nach der Grenzöffnung ist der ehemals größte deutsch-deutsche Grenzübergang Marienborn an der Autobahn 2 zum großen Festgelände geworden. Schon am Vormittag hatte das Festival "Grenzenlos" begonnen mit Rundgängen über das Gelände und Mitmachaktionen. Trotz kühlen und teils regnerischen Wetters erkundeten viele Besucher das Gelände.

Nach einem Gottesdienst am Nachmittag gibt es eine gemeinsame Festveranstaltung der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen mit den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) und Stephan Weil (SPD) sowie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Für den Abend ist ein Konzert mit Wolfgang Niedecken (BAP) und dem Bundesjazzorchester geplant.

Ein neues Besucherleitsystem, das am Samstag offiziell eröffnet wird, soll Gästen auf dem großen Gelände eine bessere Orientierung bieten. Die Besucher bekommen in begehbaren sogenannten Zeitschleusen mit Fotos und Texten eine knappe Einordnung der Bedeutung des Ortes. Auch neue Info-Stelen wurden installiert. Zudem sind neue Bereiche des ehemaligen Grenzübergangs zugänglich, etwa die Wechselstube, in der Westdeutsche zum Geldtausch gezwungen wurden.

Am Samstag wird an vielen Orten entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze an die lang ersehnte, aber kaum für möglich gehaltene Öffnung vor 30 Jahren erinnert. Ein Schwerpunkt sind die Feiern in Berlin, zu denen auch ausländische Politiker erwartet werden.

Infos zum Festival "Grenzenlos" in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn