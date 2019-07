Blick auf das Schloss in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Foto: Peter Gercke/Archivbild Peter Gercke

Wernigerode (dpa/sa) - Der Innenhof des Schlosses Wernigerode wird von heute an für fünf Wochen zur Konzert- und Opernbühne. Zur Eröffnung der Wernigeröder Schlossfestspiele spielt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter der Leitung von Filip Pavisic Werke von Ludwig van Beethoven, Richard Strauss und Georges Bizet. Im Mittelpunkt der 24. Ausgabe der klassischen Veranstaltungsreihe steht die Oper "Romeo und Julia" des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini (1801-1835). Sie feiert am 9. August Premiere. Die Leitung hat Christian Fitzner, Regie führe Birgit Kronshage. Bellinis Oper wurde 1830 in Venedig uraufgeführt.

Während der Festspiele auf Schloss Wernigerode gibt es auch mehrere Wandelkonzerte, bei denen das Flanieren durch die historischen Schlossräume mit Musik aus verschiedenen Epochen verbunden wird. Für Familien steht zum Abschluss am 1. September die Aufführung "Barbar der Elefant" auf dem Programm, bei der das Kammerorchester von Drittklässlern aus der Harzstadt unterstützt wird.

