Quedlinburg (dpa/sa) - Bei einem Brand in seinem Schuppen hat sich ein 44-Jähriger in Quedlinburg schwer verletzt. Der Mann habe am Dienstag eine Motor-Heckenschere mit Benzin befüllt, teilte die Polizei mit. Wahrscheinlich hätten sich dabei die Benzindämpfe entzündet, der Schuppen geriet in Brand. Der 44-Jährige verletzte sich am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.