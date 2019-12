Eisleben (dpa/sa) - In einem Mehrfamilienhaus in Eisleben (Mansfeld-Südharz) ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand brach am Sonntagvormittag in einer Wohnung aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Die Polizei vermutet, dass eine Verpuffung den Brand ausgelöst haben könnte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.