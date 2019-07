Jessen (dpa/sa) - Bei einem Feldbrand ist in Jessen (Landkreis Wittenberg) Roggen auf einer Fläche von 30 000 Quadratmetern vernichtet worden. Das Feuer war am Montag in der Nähe des Ortsteils Lindwerder in einem Graben an einem befestigten Feldweg ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Brand habe dann auf das Roggenfeld übergegriffen. Die Feuerwehr konnte die Flammen dann löschen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.