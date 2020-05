Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt hat die Feuerwehr mitten in der Nacht mehrere Bewohner aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Unter den zehn in Sicherheit gebrachten Menschen waren auch zwei fünf und neun Jahre alte Kinder, wie die Polizei mitteilte. Ein 27 Jahre alter Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen brach in der Nacht zu Freitag an einem Stromverteilerkasten im Treppenhaus aus. Der Feuermelder sei angesprungen und habe mehrere Bewohner geweckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf Zehntausende Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Die Ermittlungen dauern an.