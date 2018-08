Rohrberg (dpa/sa) - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Feuerwehrauto in der Altmark in einen Unfall verwickelt worden. Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte am Dienstag von der Landstraße 11 bei Rohrberg abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zog er nach links, um in einem besseren Winkel abbiegen zu können, und übersah das mit Blaulicht leicht hinter ihm fahrende Feuerwehrauto. Der 50 Jahre alte Feuerwehrmann am Steuer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand.