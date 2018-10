Halle (dpa/sa) - Auf einer Galaveranstaltung in Halle werden heute zum fünften Mal die Deutschen Filmmusikpreise verliehen. In vier Kategorien gibt es insgesamt elf Nominierte. Ausgezeichnet werden Komponisten unter anderem in den Sparten "Beste Musik im Film" und "Bester Song im Film". Bereits fest stehen die Geehrten in den Kategorien "Ehrenpreis" und "Ehrenpreis International". Sie gehen an den deutschen Komponisten und Musiker Peter Gotthardt ("Die Legende von Paul und Paula") und an die Oscar-Preisträgerin Rachel Portman ("Emma"). Die Gala wird im Steintor-Varieté, einem der ältesten deutschen Varietétheater, veranstaltet.

Der Deutsche Filmmusikpreis wurde 2014 von der Deutschen Filmkomponistenunion und dem Verein International Academy of Media and Arts ins Leben gerufen. Die Verleihung ist einer der Höhepunkte der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt, die am Samstag enden. Unter den bisherigen Preisträgern waren unter anderen Klaus Doldinger ("Das Boot") und Harold Faltermeyer ("Beverly Hills Cop").

