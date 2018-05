Magdeburg (dpa/sa) - Die Sachsen-Anhalter sollen unabhängig vom Wohnort fünf Jahre früher ultraschnelle Internetzugänge bekommen als bisher geplant. Die flächendeckende Glasfaserversorgung mit einem Übertragungstempo von einem Gigabit pro Sekunde soll bereits 2025 geschafft sein, wie Digitalisierungsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag in Magdeburg sagte. Bisher galt 2030 als Zieljahr.

Grund für die Vorverlegung ist das Ziel der Bundesregierung, dass in sieben Jahren ein Rechtsanspruch auf ultraschnelles Internet bestehen soll. Bund und EU müssten aber auch deutlich mehr Fördermittel bereitstellen. Das Gigabitnetz ist 20 Mal schneller als die bis jetzt geforderten Breitbandanschlüsse. Bis Ende 2020 will Sachsen-Anhalt durch weiteren Ausbau erreichen, dass jeder Haushalt einen Internetanschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde hat, so der Minister. Danach sollen nur noch Gigabit-Anschlüsse gefördert werden.