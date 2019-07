Burg/Glindenberg (dpa/sa) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer auf der Autobahn 2 in eine Vollsperrung geraten und geschnappt worden. Polizisten wollten den 26-Jährigen am Montagabend auf der Bundesstraße 1 bei Burg kontrollieren. Der Mann ergriff die Flucht und fuhr auf die Autobahn, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Er kam etwa 15 Kilometer weit - dann stoppte ihn eine Sperrung vor einer Baustelle bei Glindenberg. Der 26-Jährige war betrunken und stand unter Drogeneinfluss. Zudem stellten die Polizisten fest, dass er keinen Führerschein besaß und an seinem Auto falsche Kennzeichen angebracht waren.