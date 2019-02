Leipzig/Halle (dpa) - Ein Fehlalarm der Brandmeldeanlage hat am frühen Montagmorgen am Flughafen Leipzig/Halle kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Gegen 4.00 Uhr wurde der Alarm im Check-in-Bereich ausgelöst, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Leipzig am Montag sagte. Daraufhin wurden alle Personen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Flughafen-Feuerwehr überprüfte den vermeintlichen Brandort und gab dann Entwarnung. Der Fehlalarm habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Montag. Der Airport musste nicht evakuiert werden.