Leipzig (dpa) - Der Flughafen Leipzig/Halle hat in der Corona-Krise das Frachtaufkommen erhöht. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Montag mitteilte, stieg der Umschlag im April gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent auf 107 671 Tonnen. Den Angaben zufolge wurden in den Monaten Januar bis April fast 405 000 Tonnen Fracht umgeschlagen und damit 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Airport Leipzig/Halle habe sich inmitten der Corona-Krise damit erneut gegenüber dem bundesweiten Trend behauptet, so die Flughafen AG. Deutschlandweit habe die Cargo-Tonnage im März zuletzt bei minus 11,7 Prozent gelegen.

Das Wachstum führt das Unternehmen auf das höhere Frachtaufkommen der Post-Tochter DHL mit ihrem europäischen Drehkreuz in Leipzig/Halle zurück. Hinzu seien zusätzliche Charterflüge etwa der russischen Aeroflot und von Vietnam Airlines gekommen. "Mitten in der Corona-Krise stieg das Frachtcharter-Aufkommen im April um 25,6 Prozent", hieß es. Viele Frachtflüge würden mittlerweile auch mit Passagiermaschinen durchgeführt.

Mitteilung Mitteldeutsche Flughafen AG