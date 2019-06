Magdeburg (dpa/sa) - Die jahrelange Hängepartie um den insolventen Flughafen Magdeburg-Cochstedt soll ein Ende haben. Am Airport entstehe ein Nationales Drohnenzentrum, hieß es am Dienstag aus dem Wirtschaftsministerium. Das Thema stand auf der Tagesordnung des Kabinetts, das den Weg für den Ankauf des Flughafens im Salzlandkreis durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) freimachen sollte. In dem Drohnenzentrum sollen unbemannte Luftfahrtsysteme entwickelt und erprobt werden.

Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hofft, dass sich an dem neuen Forschungsstandort neue innovative Unternehmen ansiedeln, und auch die Wissenschaft im Land profitiert. Zuvor hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet.

Der einstige Militärflughafen wurde in den 1990er Jahren mit Millionenförderung umgebaut. Das Projekt kam aber nie so richtig in Schwung. Schon im Jahr 2002 ging der Flughafen pleite, vier Jahre später war er wieder am Start. Im Jahr 2010 wurde das Gelände an einen dänischen Investor verkauft und zwischenzeitlich von Billigfliegern genutzt. Doch die Verluste blieben. Im Jahr 2016 meldete das Unternehmen Insolvenz an.

