Leipzig (dpa/sn) - Vom Flughafen Leipzig-Halle aus sind am Mittwoch erneut abgelehnte Asylbewerber aus Georgien in ihre Heimat gebracht worden. Wie das sächsische Innenministerium mitteilte, hatten auch Island und Schweden abgelehnte Georgier in der Maschine untergebracht. Aufgrund der erforderlichen Abstandsregel sei die maximale Zahl der rückgeführten Passagier auf 50 festgelegt worden. Deutschland schob dabei 28 Personen ab, darunter 14 aus Sachsen. Viele wurden direkt aus Haftanstalten zum Flughafen gebracht.