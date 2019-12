Magdeburg (dpa/sa) - Aufgestockte Fördermittel für Internats- und Fahrtkosten von Azubis in Sachsen-Anhalt bleiben 2019 offenbar in größerem Umfang ungenutzt. Seit Februar greift eine neue Richtlinie, danach seien bis zum 21. November etwa 231 000 Euro abgeflossen, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Steppuhn. Bis zum Jahresende werde mit 350 000 Euro genutzten Fördergeldern gerechnet. Laut Bildungsministerium sind drei Millionen Euro im Topf, aufgestockt von 120 000 Euro.

Steppuhn, der arbeitsmarktpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, sieht "Webfehler" in der Richtlinie. "Es hätten auch das zweite und dritte Ausbildungsjahr bei den Fahrtkosten berücksichtigt werden müssen", sagte Steppuhn. Bislang würden sie nur für Azubis im ersten Lehrjahr bezahlt. Zudem kritisiert er die Bürokratie. Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte: "Es soll direkt nach dem Ablauf des aktuellen Schuljahres 2019/2020 eine Überprüfung stattfinden."

Steppuhn kann sich das Geld, das aus dem Internats- und Fahrtkostenzuschüssen liegen geblieben ist, gut als Einstieg in das Azubi-Ticket vorstellen. "Es wird nicht reichen, aber es wäre ein Beitrag." Viele Länder haben schon ein günstiges ÖPNV-Ticket für Auszubildende auf den Weg gebracht. In Sachsen-Anhalt ist es Gegenstand der Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2020/21.

