Magdeburg (dpa/sa) - Die Europäische Union hat in Sachsen-Anhalt Forschungsvorhaben in Millionenhöhe unterstützt. Seit 2014 konnten Unternehmen und Forschungseinrichtungen mehr als 55 Millionen Euro aus Brüssel einwerben, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Diese Unterstützung helfe gerade auch kleinen und mittleren Unternehmen bei der Entwicklung.

Konkret flossen die EU-Mittel in den Aufbau von Netzwerken zwischen Wissenschaftlern und Einrichtungen, um anwendungsbereite Innovationen in Betriebe zu tragen. Davon profitierten den Angaben zufolge vor allem die Ernährungs- beziehungsweise die IT-Branche.

Insgesamt konnten zwischen 2014 und 2018 für verschiedene Bildungs-, Forschungs- und Vernetzungsprojekte bisher 111 Millionen Euro aus EU-Töpfen gesichert werden, hieß es. Das sei bereits eine Million Euro mehr als in der gesamten Förderperiode 2007 bis 2013 geflossen seien, so Regierungssprecher Matthias Schuppe. "Wir werden die Zahlen deutlich überschreiten." Die derzeitige EU-Förderperiode läuft noch bis 2020. Weitere Fördermittel flossen etwa auch in die Unterstützung von Erasmus-Projekten für Schüler und Studierende.