Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein 41-Jähriger einer Frau auf offener Straße ins Gesicht geschlagen. Zunächst beleidigte der Mann die 53-Jährige am frühen Sonntagmorgen und wurde danach handgreiflich, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Frau, die den Mann den Angaben zufolge nicht kannte, wurde im Gesicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Angreifer.

