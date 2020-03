Halle (dpa/sa) - Frauen stellen in Sachsen-Anhalt den größeren Anteil der Bevölkerung: Mit 51 Prozent war das weibliche Geschlecht gegenüber dem männlichen zum Stichtag 30. November 2019 leicht in der Mehrheit, wie das Statistische Landesamt am Freitag anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März mitteilte. Rund 1,116 Millionen Mädchen und Frauen lebten zu jenem Zeitpunkt zwischen Arendsee und Zeitz.

Den jüngsten vorliegenden Statistiken zufolge waren Sachsen-Anhalterinnen zuletzt durchschnittlich 49,6 Jahre alt und damit drei Jahre und sieben Monate älter als die Männer. Nach dem Familienstand betrachtet war rund ein Drittel der weiblichen Bevölkerung Sachsen-Anhalts ledig, 43 Prozent waren verheiratet, 14 Prozent verwitwet und 9 Prozent geschieden.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes