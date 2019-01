Magdeburg (dpa/sa) - Das Landgericht Magdeburg hat einen Arzt zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er mehrere Frauen mit Drogen sexuell gefügig gemacht hat und auch für den Tod einer Frau verantwortlich ist. Das Gericht wies den 43-Jährigen am Montag zudem in eine Entziehungsanstalt ein, damit er von seiner Kokainabhängikeit wegkommt. Zudem ordnete es eine Sicherungsverwahrung an. Es bestehe die Gefahr weiterer ähnlicher Taten, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg. Der gebürtige Österreicher hatte sich über Jahre mit verschiedenen Frauen getroffen und ihnen vor oder beim Geschlechtsverkehr Drogen verabreicht. Drei Frauen muss er Schadensersatz zahlen.