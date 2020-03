Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Die Freien Wähler in Sachsen-Anhalt wählen am Wochenende einen neuen Parteivorstand. Bei einem Parteitag in Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg werden dazu am Samstag (ab 10.00 Uhr) rund 80 Mitglieder erwartet. Wer den künftigen Vorstand bilden wird, ist einem Sprecher zufolge offen. Es werde erwartet, dass für die meisten Posten mehrere Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Derzeit werden die Freien Wähler kommissarisch von Dieter Kühn geleitet. Er war eingesprungen, nachdem die reguläre Landesvorsitzende vor fast einem Jahr ausgetreten war.

Die Freien Wähler verzeichnen nach eigenen Angaben derzeit einen regen Mitgliederzulauf. Binnen eines Jahres habe sich ihre Zahl auf 180 mehr als verdoppelt. Darunter sind auch prominente Gesichter: Vor wenigen Wochen verkündete der Landtagsabgeordnete Jens Diederichs, der nach seinem Austritt aus der AfD zwischenzeitlich bei der CDU-Fraktion mitarbeitete, seinen Wechsel zu den Freien Wählern. Auch der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz trat nach seiner Abkehr von den Christdemokraten vor Kurzem den Freien Wählern bei.

