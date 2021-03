Gommern (dpa/sa) - Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Gommern (Kreis Jerichower Land) ums Leben gekommen. Ein 24-Jähriger war mit seinem Auto am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf die falsche Straßenseite geraten und frontal in den Wagen des Mannes gekracht, wie die Polizei mitteilte. Beide Männer waren demnach nach dem Unfall in ihren Autos eingeklemmt. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 24-Jährige kam schwer verletzt, sein Beifahrer leicht verletzt ins Krankenhaus.

