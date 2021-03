Magdeburg (dpa) - Der frühere Kapitän Marius Sowislo gehört ab sofort zum Präsidium des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Der Aufsichtsrat berief den 38-Jährigen am Donnerstagabend auf Vorschlag von Präsident Peter Fechner in das Gremium. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Sowislo, der 2012 als Spieler nach Magdeburg wechselte und 2018 seine Karriere beendete, soll seine sportlichen Erfahrungen und seine sportliche Kompetenz einbringen.

"Es ist mir wichtig, dass ich mich gerade jetzt in der schwierigen sportlichen Situation einbringe und aktiv an der Gestaltung der Zukunft des FCM mitarbeite. Der Club nimmt, unabhängig von der Liga, in der er spielt, einen sehr wichtigen Stellenwert in der gesamten Region ein", sagte Sowislo zu seinem Engagement.



© dpa-infocom, dpa:210305-99-704436/2

3. Liga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg