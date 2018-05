Magdeburg (dpa/sa) - Fünf Jahre nach der Flut 2013 sind längst nicht alle bewilligten Hochwasserhilfen ausgezahlt. Die Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt teilte am Dienstag in Magdeburg mit, sie habe bis Ende April rund 67 Prozent der bewilligten gut 400 Millionen Euro ausgereicht. "Die Vorhaben sind teilweise sehr umfangreich und je nach Fortschritt werden die Auszahlungen von den Kunden abgerufen." Insbesondere Vorhaben in den Bereichen Sportstätten, wirtschaftsnahe Infrastruktur und Wirtschaft seien noch in der Umsetzung. Die IB ist zuständig für Hilfen für Unternehmen, Sportstätten, Wohneigentümer und Besitzer von Gartenlauben, Wochenend- und Ferienhäusern.

Neben der Investitionsbank reicht auch das Landesverwaltungsamt Fluthilfen aus - dort liegt der Schwerpunkt auf der Infrastruktur von Gemeinden, auf Vereinen, Stiftungen, kulturellen Einrichtungen und Hochwasserschutzanlagen. Das Landesverwaltungsamt will am kommenden Montag Bilanz ziehen.

Aktuell prüft die IB der Mitteilung zufolge die Verwendung der ausgereichten Mittel. Drei Viertel aller Vorhaben seien inzwischen vollständig geprüft. Dabei seien 17,9 Millionen Euro widerrufen und rund 7,5 Millionen ausgezahlte Euro zurückgefordert worden. Die Gründe seien vielfältig. Unter anderem seien vermehrt nachträglich Spenden oder Versicherungsleistungen angerechnet worden. Das verringere automatisch den Zuschuss. Bei anderen Fällen seien mehr Ausgaben für Schäden kalkuliert worden als letztlich entstanden waren.

Infos Investitionsbank zur Aufbauhilfe Hochwasser 2013