Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein fünfjähriges Mädchen ist nach einem Unfall in einem Badesee bei Dessau-Roßlau im Krankenhaus gestorben. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Das Mädchen wurde zunächst am Donnerstag am Badesee als vermisst gemeldet. Badegäste retteten das Kind später aus dem See. In der Zwischenzeit kam neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst ein Notarzt per Hubschrauber zum See. Das Mädchen wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo es am Donnerstagabend verstarb.