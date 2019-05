Stendal (dpa/sa) - In der Nähe von Bahngleisen in Stendal ist eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die rund neun Zentimeter große Granate wurde am Dienstag erfolgreich gesprengt, wie ein Polizeisprecher sagte. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten den am Montag bei Bauarbeiten entdeckten Sprengkörper dafür bereits in den frühen Morgenstunden auf ein Feld außerhalb der Stadt transportiert. Schaden entstand bei der Sprengung nicht. Auch der Bahnverkehr sei nicht eingeschränkt gewesen, sagte der Polizeisprecher.