Gardelegen/Magdeburg (dpa/sa) - Die Stadt Gardelegen hat erneut ein Stipendium ausgeschrieben, um Nachwuchslehrer anzulocken. Lehramtsstudierende können sich bis zum 15. September um die monatliche Unterstützung bewerben, wie die Initiatoren am Mittwoch in Gardelegen mitteilten. Damit geht das Projekt "Gardelehrer" in die zweite Runde: Voriges Jahr rief die Kommune in der Altmark das Stipendium ins Leben. Die Initiatoren drehten auch Imagevideos, um damit in sozialen Netzwerken für ihr Stipendium zu werben.

Zur Premiere im vergangenen Jahr hatten sich 28 angehende Lehrer beworben, drei von ihnen wurden ausgewählt. Die Stipendiaten bekommen von der Stadt jeden Monat 300 Euro bis zum Ende ihres Studiums. Im Gegenzug verpflichten sie sich, sich nach ihrem Abschluss auf eine Stelle in Gardelegen zu bewerben. Die Kommune will damit aktiv dafür sorgen, dass es in der ländliche geprägten Region trotz Schrumpfung auch künftig genügend Lehrer gibt.

Es sei richtig, ein Programm zu entwickeln, das den Lehrkräften auch Kommunen abseits der Ballungsräume schmackhaft mache, erklärte Bildungsstaatssekretärin Eva Feußner. Die "Gardelehrer" seien eine beispielgebende Initiative. Feußner rief dazu auf, sich für das Stipendium zu bewerben.

Facebook-Auftritt der Aktion Gardelehrer

Informationen des Landes Sachsen-Anhalt zum Gardelehrer-Programm