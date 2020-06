Gardelegen/Mieste (dpa/sa) - Das Stipendium "Gardelehrer" der Stadt Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) für angehende Lehrerinnen und Lehrer geht in eine neue Runde. Ab sofort bis zum 15. September können sich Lehramtsstudierende bewerben, wie die Initiatoren am Donnerstag mitteilten. Die Stipendiaten erhalten 300 Euro im Monat. Im Gegenzug dazu verpflichten sie sich, sich nach ihrem Studium in Gardelegen als Lehrer zu bewerben.

Damit wolle die Stadt dem Fachkräftemangel entgegenwirken, sagte die Bürgermeisterin von Gardelegen, Mandy Schumacher (SPD). 2018 wurde das Konzept den Angaben zufolge ins Leben gerufen. Derzeit werden vier Studentinnen und Studenten gefördert. Um sich zu bewerben, müsse man nicht in Sachsen-Anhalt studiert haben, hieß es. Der erste "Gardelehrer" hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen und lehrt seit April im Gardelegener Ortsteil Mieste.

