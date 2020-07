Langenstein (dpa/sa) - Bei Erdarbeiten auf einem Grundstück in Langenstein (Landkreis Harz) hat ein 31-Jährige mit einem Minibagger eine nicht gekennzeichnete Gasleitung beschädigt. Die Bewohner angrenzender Häuser wurden am Samstagvormittag in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Mitarbeiter der Halberstadtwerke reparierten die Gasleitung. Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Häuser.

Pressemitteilung