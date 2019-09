Leipzig (dpa/bb) - Im Tarifstreit in der Gebäudereiniger-Branche sind nach Gewerkschaftsangaben zahlreiche Beschäftigte in Berlin und Brandenburg in einen 48-stündigen Warnstreik getreten. Rund 200 von ihnen kamen am Mittwoch zu einer zentralen Kundgebung am Bayer-Werk in Berlin zusammen, wie die Gewerkschaft IG Bau mitteilte, die zu den Aktionen aufgerufen hatte. Bundesweit arbeiten den Angaben zufolge in der Branche 650 000 Menschen.

Mitte September war die fünfte Verhandlungsrunde zwischen der IG Bau und dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Zentral für die Gewerkschaft ist die Forderung nach Weihnachtsgeld beziehungsweise dem sogenannten 13. Gehalt. Zudem sollen Fachkräfte besser eingruppiert und der Urlaubsanspruch an die Zugehörigkeit zur Branche geknüpft werden.

Die Arbeitgeberseite lehnt die Forderung nach Weihnachtsgeld ab, bietet Gespräche dazu aber im Rahmen der Lohntarifverhandlungen im kommenden Jahr an. Zudem bietet sie Zuschläge in der Industriereinigung, Urlaubsanspruch von 28 bis 30 Tagen - gekoppelt an die Länge der Branchenzugehörigkeit - sowie Mehrarbeitszuschläge für alle Beschäftigten, wenn diese länger als acht Stunden am Tag arbeiten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 30. September angesetzt.