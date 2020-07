Freyburg (dpa/sa) - Die 50. Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut verlängert ihre Amtszeit um ein Jahr. Wegen der Corona-Pandemie habe die aktuelle Königin Annemarie Triebe nicht einmal die Hälfte der über 200 Termine einer Weinkönigin wahrnehmen können, teilte der Weinbauverband Saale-Unstrut am Donnerstag mit. Normalerweise werde jedes Jahr im September zum Winzerfest in Freyburg die neue Gebietsweinkönigin gekürt. Die 1996 geborene Triebe ist studierte Winzerin. Ihre Eltern betreiben ein Weingut in Zeitz-Würchwitz.

Das mehr als 1000 Jahre alte Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstrut erstreckt sich über die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Auch andere Weinanbaugebiete Deutschlands verlängerten das Amtsjahr der jeweiligen Gebietsweinkönigin, wie der Verband mitteilte. Die Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße soll den Angaben zufolge aber stattfinden.