Der Kommandoturm und Mauerreste vom Grenzdenkmal in Hötensleben (Sachsen-Anhalt) an der frühreren innerdeutschen Grenze. Foto: Jens Wolf/Archiv Jens Wolf

Hötensleben (dpa/sa) - Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung am Grenzdenkmal Hötensleben wird heute an den Ausbau der innerdeutschen Grenze erinnert. Anlass ist der 67. Jahrestag der Errichtung des DDR-Grenzregimes und der Beginn der Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet im Jahr 1952. Erinnert werde an all jene Menschen, die durch das Grenzregime der DDR ihre Heimat verloren und denen Leid und Unrecht zugefügt wurde. Zu der Veranstaltung wird auch der Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte, erwartet. Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch wird einen Kranz niederlegen.