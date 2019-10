Halle (dpa/sa) - Der ökumenische Gedenkgottesdienst für die Opfer des Terroranschlags in Halle wird am Montag (17.00 Uhr) auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland übertragen. Das teilte der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis mit. Der Gedenkgottesdienst in der Marktkirche soll gemeinsam mit dem Friedensgebet und dem Semestereröffnungsgottesdienst der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gehalten werden.

Im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf die Synagoge in Halle hatte ein 27-Jähriger zwei Menschen erschossen. Der gebürtige Sachsen-Anhalter hat gestanden, den Anschlag aus rechtsextremen und antisemitischen Motiven begangen zu haben. Er hatte auf der Flucht vor der Polizei zwei weitere Menschen mit Schüssen verletzt.

Youtube-Kanal der EKM