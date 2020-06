Magdeburg (dpa) - Der neue Trainer Thomas Hoßmang hat den 1. FC Magdeburg in der dritten Liga wieder auf die Erfolgsspur zurückgeführt. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Claus-Dieter Wollitz gelang den Magdeburgern am 31. Spieltag ein 2:0 (1:0)-Erfolg über Viktoria Köln. Marcel Costly (29.) brachte den Gastgeber in Führung, Antony Roczen (90.) traf zur Entscheidung. Mit nunmehr 40 Punkten zog Magdeburg am Kontrahenten in der Tabelle vorbei.

Unter Hoßmang war eine andere Energie zu spüren. Magdeburg war von Beginn an präsent, besonders defensiv. Vorne blieben Torraumszenen aber selten. Die beste Torchance vergab zunächst Viktoria durch Sven Kreyer (17.), dann ging der FCM nach einem Standard (29.) in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste und schnürten Magdeburg phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Die Hausherren standen defensiv aber dennoch sicher, kamen aber nur kaum noch zu Entlastungsangriffen. Erneut vergab Kreyer (67.) vor Magdeburgs Torwart Morten Behrens, ehe Roczen nach einem Konter zur Entscheidung traf.

3. Liga

