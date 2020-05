Halle (dpa/sa) - Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr gut 1,516 Millionen Euro an Zweitwohnungssteuer eingenommen. Das waren 160 000 Euro mehr als noch im Jahr 2018, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Zweitwohnungssteuer erheben demnach 15 Prozent der Kommunen im Land. Magdeburg war 2019 die Kommune mit den höchsten Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer, sie beliefen sich dort auf 387 000 Euro. In Halle waren es laut den Statistikern rund 249 000 Euro, in Schönebeck knapp 100 000 Euro.