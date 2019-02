Zichtau (dpa/sa) - Die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen treffen sich am kommenden Dienstag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung auf Gut Zichtau in der Altmark. Auf der Tagesordnung stünden Themen, die beide Länder betreffen, wie der Ausbau der Bahnlinie Uelzen-Stendal, das länderübergreifende Biosphärenreservat Drömling sowie das Grüne Band, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Magdeburg mit.

Als Anteilseigner der NordLB beschäftigt aktuell beide Länder grundsätzlich auch das 3,5 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für die Landesbank. Die NordLB mit rund 6000 Mitarbeitern verzeichnet wegen des schwierigen Geschäfts mit Schiffskrediten Milliardenverluste und braucht wegen höherer Anforderungen mehr Eigenkapital. Sachsen-Anhalt trägt an der Bank einen Anteil von sechs Prozent, Haupteigentümer ist Niedersachsen, außerdem sind zahlreiche Sparkassen beteiligt.

Gemeinsame Kabinettssitzungen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind vergleichsweise selten. Das letzte Treffen hatte es im Februar 2014 in Helmstedt gegeben. Damals standen der 25. Jahrestag der Grenzöffnung auf der Tagesordnung, der Nationalpark Harz, der Hochwasserschutz und der Ärztemangel.

