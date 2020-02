Magdeburg (dpa/sa) - Nach monatelanger Unsicherheit dürfen die ersten beiden Gemeinschaftsschulen mit eigener Oberstufe in Sachsen-Anhalt vorerst unverändert weitermachen. Die Einrichtungen könnten eine dreijährige Ausnahmegenehmigung beantragen, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Dienstag. Damit sollten die Schulen Zeit bekommen, um nachzuweisen, ob sie personell und sächlich in der Lage seien, die eigene Oberstufe anzubieten.

Mit Tullners Entscheidung können die Schüler der zehnten und elften Klasse ihr Abitur an den Gemeinschaftsschulen in Aschersleben (Salzlandkreis) und Wolmirstedt (Börde) machen. Beide Schulen unterschreiten derzeit die Mindestzahl von 50 Schülern pro Jahrgang für die gymnasiale Oberstufe. Monatelang war daher offen, ob die Abiturausbildung an den beiden Einrichtungen weitergehen darf.

Bei der Schulform lernen Kinder und Jugendliche gemeinsam bis zur achten Klasse. Dann entscheiden sie, ob sie den Zweig zum Realschulabschluss oder zum Abitur wählen. Die Schulform wurde 2012 vom damals SPD-geführten Kultusministerium eingeführt. Derzeit sind 42 von 224 weiterführenden Schulen Gemeinschaftsschulen. Nur fünf wollen ihre Schüler selbst zum Abitur führen. Die anderen arbeiten mit Gymnasien oder Einrichtungen zusammen, die eine Oberstufe haben.