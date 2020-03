Naumburg (dpa/sa) - Bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr rund 245 100 Verfahren eingegangen. Das waren knapp sieben Prozent mehr als 2018 mit rund 229 600 Verfahren, wie die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg am Montag mitteilte. Dabei seien 2019 in etwa 60 Prozent der Fälle die Täter bekannt gewesen (2018: 57,5 Prozent). Die Staatsanwaltschaft habe gegen rund 12 360 Beschuldigte Anklage erhoben - 230 mehr als 2018.

Sprunghaft zugenommen haben den Angaben nach Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Kinder- und Jugendpornografie. Demnach hat die Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer und sonstiger jugendgefährdender Schriften im vergangenen Jahr insgesamt 786 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das waren 242 Verfahren oder knapp 45 Prozent mehr als 2018.

