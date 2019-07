Magdeburg/Teutschenthal (dpa/sa) - Der Betreiber einer Grube in Teutschenthal (Saalekreis) hat im Streit um die Schließung einer stinkenden Müllkippe im Freien die nächste Niederlage einstecken müssen. Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg bestätigte am Donnerstag per Beschluss, dass das Lager stillgelegt und geräumt werden muss.

Der Betrieb sei bereits seit mehr als zehn Jahren nicht mehr durch eine zuvor erteilte Genehmigung gedeckt, entschieden die Richter. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass das zuständige Landesamt über viele Jahre nicht gegen den weiteren Betrieb vorgegangen sei. Die Beschwerden von Nachbarn über den erheblichen Gestank seien ein legitimer Grund, um die Stilllegung anzuordnen, hieß es weiter.

Damit bestätigte das Gericht die Auffassung des Verwaltungsgerichts Halle von Mitte April. Das Oberverwaltungsgericht hatte sich mit dem Streit beschäftigt, weil der Betreiber gegen die Entscheidung aus Halle Beschwerde eingelegt hatte.

Anwohner protestieren seit Monaten wegen der Geruchsbelästigung gegen die Grube. Das Freilager war 2004 genehmigt worden, allerdings unter der Voraussetzung, dass es ab 2007 durch eine Lagerhalle abgelöst wird. Das ist jedoch nie passiert. Neben dem Freilager gibt es auch unterirdische Lager mit Industriemüll.

In Teutschenthal wurde früher Kalisalz abgebaut, jetzt werden die Hohlräume mit Abfällen gefüllt. Der Betreiber installierte vor einigen Monaten auch einen Ammoniakwäscher, um die Geruchsbildung zu bekämpfen.