Stendal (dpa/sa) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat in Stendal eine Geldstrafe teilweise mit im Schuh versteckten Scheinen gezahlt. Zuvor sei der 22-Jährige beim Schwarzfahren in einem ICE erwischt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als die Beamten deswegen seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der 22-Jährige wegen zweifachen Fahrens ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte bislang weder die Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro gezahlt noch die Freiheitsheitsstrafe von 90 Tagen angetreten. Die Bundespolizisten nahmen den Mann am Montagmorgen fest.

Kurze Zeit später zeigte sich der 22-Jährige jedoch einsichtig und holte 660 Euro und 50 Cent aus seinem Schuh. Damit beglich er einen Teil der fälligen Geldstrafe. Sein Vater zahlte schließlich den restlichen Betrag. Der 22-Jährige kam anschließend wieder auf freien Fuß, erhielt jedoch eine Anzeige wegen Schwarzfahrens.