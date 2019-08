Halle (dpa/sa) - Ein Polizist hat sich in Halle an der zerbrochenen Schnapsflasche eines per Haftbefehl gesuchten Mannes geschnitten. Der 29 Jahre alte Beamte musste ambulant behandelt werden und konnte anschließend weiterarbeiten, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag erklärte. Zuvor schlug sich der per Haftbefehl gesuchte Mann aus ungeklärter Ursache bei einer Kontrolle seiner Personalien selbst die Flasche gegen den Kopf. Der 29 Jahre alte Polizist wollte den 51-Jährigen davon abhalten, sich erneut zu schlagen und griff ein. Dabei verletzte sich der Beamte. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Die Beamten stellten später fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Er kam noch am Samstagabend in eine Justizvollzugsanstalt.