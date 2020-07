Am Morgen rücken Ermittler in Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt aus. Hintergrund sind Gewaltdelikte in Goslar und Umgebung. Danach werden die Durchsuchungen noch ausgeweitet.

Goslar/Hamburg (dpa) - Die Razzien in Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt am Dienstagmorgen haben zu weiteren Durchsuchungen in Hamburg geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist ein Hotel in der Hansestadt betroffen. Auslöser für die Ermittlungsaktionen waren der Polizei zufolge Gewaltdelikte, die es zwischen März und Mai dieses Jahres im Landkreis Goslar gegeben hatte.

Zunächst hatte die Polizei über 17 Durchsuchungen seit den frühen Morgenstunden informiert. Durchsucht wurden größtenteils Wohnhäuser im Landkreis Goslar, in Osterode (Kreis Göttingen), Göttingen und Salzgitter in Niedersachsen sowie in Ilsenburg (Kreis Harz) in Sachsen-Anhalt. Nähere Angaben, um was für Gewaltdelikte es sich handelt, machte die Polizei zunächst nicht. Ebenso unklar blieb, ob es Festnahmen gab oder Beweismittel beschlagnahmt wurden.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurden in Hamburg zwei Männer festgenommen, die am Montagabend dort in ein Hotel eingecheckt hatten. Am Dienstagmittag wollten die Ermittler in Goslar Hintergründe und erste Ergebnisse des Einsatzes vorstellen.

