Magdeburg (dpa/sa) - In der Debatte um die Zukunft des ländlichen Raums haben Kommunalvertreter aus Sachsen-Anhalt eine andere Verteilung von Steuereinnahmen gefordert. Es müsse bundesweit überlegt werden, wie die Gewerbesteuer dort verortet werden könne, wo die eigentliche Wertschöpfung passiere, sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jürgen Leindecker. "Wenn die Werkbank in Sachsen-Anhalt steht, muss hier auch die Steuer anfallen, denn hier wird die nötige Infrastruktur zur Verfügung gestellt." Gerade bei Unternehmen mit mehreren Standorten werde das nicht so gehandhabt.

Dieses System mache die Gewerbesteuer als Einnahmequelle unberechenbar, sagte Leindecker. "Wenn die Politik sicherstellen will, dass Regionen sich entwickeln können, muss sie auch dafür sorgen, dass die Kommunen etwas von ihrem Engagement haben."