Halberstadt (dpa/sa) - Das Gleimhaus in Halberstadt will von Oktober an eine Sonderausstellung zu Baron Münchhausen zeigen. Anlass der Schau sei der 300. Geburtstag von Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen - dem Vorbild für die literarische Figur des Lügenbarons, teilte das Museum am Freitag mit. Die Geschichten rund um den 1720 im niedersächsischen Bodenwerder geborenen Freiherrn schrieb unter anderem Gottfried August Bürger, ein enger Freund von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, im 18. Jahrhundert auf. Unter dem Motto "Wunderbare Geschichten des Baron Münchhausen. Text - Bild - Kuriositäten" sollen vom 24. Oktober an verschiedene Exponate zur Geschichte des Lügenbarons im Museum gezeigt werden. Der Geburtstag des Barons jährt sich bereits am 11. Mai zum 300. Mal.