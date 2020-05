Magdeburg (dpa/sa) - Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben im Land auf das neuartige Coronavirus testen. "Wir werden auch alle Erntehelfer testen", sagte die Chefin des Pandemiestabs am Freitag im Landtag. Hygiene- und Sicherheitsregeln würden in diesen Betrieben noch nicht beachtet, sagte Grimm-Benne zur Begründung. Die Ministerin warnte eindringlich davor, das Virus zu unterschätzen, auch Sachsen-Anhalt befinde sich nach wie vor in einer "sehr gefährlichen Situation".

Daher bewertete sie auch die Ankündigung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisch, den Kommunen eine Öffnung der Gaststätten schon ab dem 18. Mai zu ermöglichen. "Das wird nicht über eine Allgemeinverfügung laufen, sondern über Einzelfallentscheidungen, ob einige vor dem 22. öffnen dürfen", sagte Grimm-Benne.

Sie werde es den Landräten und Oberbürgermeistern "sehr schwer machen", Restaurants schon vor dem 22. Mai öffnen zu lassen. Jeder müsse ganz genau überlegen, ob die Gaststätten die Sicherheit ihrer Gäste gewährleisten könne. Es gehe nicht darum, dass sie den Betrieben die Öffnung nicht gönne. Sie habe aber mit Blick auf den Himmelfahrtstag Sorge, Infektionsketten im Falle eines Ausbruchs nicht mehr nachverfolgen zu können.