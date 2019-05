Halle (dpa/sa) - Im Süden von Halle ist am Mittwoch in mehreren Straßen der Strom ausgefallen. Betroffen sind Straßen nahe dem Rannischen Platz, wie die Stadtwerke mitteilten. Ursache sei eine Störung in einem Umspannwerk, verursacht durch einen Brand in einem Kabelkeller. Einsatzkräfte seien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Der Strom war um 9.00 Uhr ausgefallen. Wie viele Haushalte und Einrichtungen von dem Stromausfall betroffen sind, war am Mittag noch unklar. Der Straßenbahnverkehr sei nicht gestört. Zudem werde schrittweise versucht, über andere Anlagen die Stromversorgung in dem Gebiet zu ermöglichen.

Mitteilung Stadtwerke